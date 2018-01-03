الشيخ: توجهنا لإسرائيل لإعادة الـ 50 ميغاواط من الكهرباء للقطاع





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ: إنه بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، فإن الهيئة توجهت بطلب رسمي إلى السلطات الإسرائيلية لإعادة الـ 50 ميغاواط من خطوط الكهرباء المغذية للمحافظات الجنوبية، وذلك كما كان معمولاً به سابقاً في قطاع غزة.