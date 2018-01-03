الشرطة الإسرائيلية تفحص شبهات تتعلق بفساد ديوان نتنياهو

الشرطة الإسرائيلية تفحص شبهات تتعلق بفساد ديوان نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن الشرطة الإسرائيلية، تفحص في الأسابيع الأخيرة، شبهات تتعلق بالتحيز في المناقصات التي ينشرها ديوان رئيس الحكومة، حسب ما ذكرته القناة العاشرة، مساء أمس.

وذكر التقرير، أن الشرطة تشك في استخدام الديوان، عمداً، لمناقصات وهمية، وتورط مسؤولين كبار في المكتب، في هذه القضية، وتقوم الشرطة، في الأسابيع الأخيرة، بالتحقيق في هذه القضية، واستمعت إلى إفادات أدلى بها موظفون في ديوان رئيس الوزراء.

وقال المدير العام لديوان رئيس الحكومة ايلي غرونر، إن "محاولة تشويه سمعة ديوان رئيس الحكومة من دون طلب الحصول على تعقيب هو أمر مرفوض ومضلل، ديوان رئيس الحكومة لا يعرف عن أي فحص تجريه الشرطة في موضوع كهذا".

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