الولايات المتحدة تواصل ضغوطها على باكستان وتهددها بإجراءات جديدة

أرشيفي: التوتر في العلاقات بين باكستان وأمريكا

رام الله - دنيا الوطنتواصل الولايات المتحدة، ضغوطها على باكستان، من أجل دفعها لبذل المزيد من الجهود في مجال الحرب على الإرهاب، وذلك وفق ما أورد موقع (بي بي سي).وقال البيت الأبيض، إنه من المرجح اتخاذ إجراءات للضغط على باكستان خلال أيام، مشيراً إلى أن واشنطن ستقدم المزيد من التفاصيل عن باكستان خلال الأربع وعشرين إلى الثماني وأربعين ساعة المقبلة.وأكدت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أن بلادها ستوقف مساعدات مالية إلى باكستان، متهمةً إسلام آباد بممارسة ما سمتها "لعبة مزدوجة" لسنوات.وقالت هايلي للصحفيين: "ثمة أسباب جلية لذلك، فباكستان ظلت تلعب لعبة مزدوجة لسنوات"، مضيفةً: " كانوا يعملون معنا في أوقات ويؤون إرهابيين أيضاً لمهاجمة قواتنا في أفغانستان، هذه اللعبة غير مقبولة لهذه الإدارة، نتوقع المزيد من التعاون من باكستان في القتال ضد الإرهاب".وشددت هايلي على أن على باكستان بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد إذا أرادت الحفاظ على تدفق المساعدات الأمريكية إليها.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحفيين "يمكنهم فعل المزيد لوقف الإرهاب ونريدهم أن يقوموا بذلك".جاء ذلك، بعد يوم من من اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسلام آباد بالكذب وإيواء إرهابيين في وقت تتلقى مليارات الدولارات من الولايات المتحدة.