دولة ترغب بالإفراج عن الوليد بن طلال

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (ميديا بارت) الفرنسية، إن إحدى الدول الأوروبية، قلقة من استمرار احتجاز السلطات السعودية للأمير الوليد بن طلال، إلى جانب العشرات من الأمراء وكبار رجال الأعمال السعوديين بتهم الفساد.



وأضافت الصحيفة: إن "اعتقال الوليد بن طلال من قبل السلطات السعودية، يقلق فرنسا، لاسيما وأنه المالك لفندق جورج الخامس في باريس والشريك في الصندوق الفرنسي للودائع والأمانات، واستُقبِل مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي بشكل غير معلن من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.



وأوضحت الصحيفة، أن الرئاسة الفرنسية ترغب بشكل كبير في إطلاق سراح بن طلال الذي كان المفاوض الأساسي لماكرون في عام 2014، خلال المباحثات السعودية الفرنسية التي تمخض عنها إنشاء صندوق استثمار فرنسي سعودي، تم إطلاقه عام 2016 تحت رعاية الصندوق الفرنسي للودائع والأمانات.



إلى ذلك، أكدت وكالة (بلومبيرغ)، أن محادثات السلطات السعودية مع الوليد بن طلال حول التسوية، وصلت إلى طريق مسدود، مشيرة إلى أن بن طلال يرفض المطالبات التي ربما ستفقده شركة المملكة القابضة، ويقاوم أي توجه للإقرار بارتكابه مخالفات، لأن لها تأثيرا سلبيا على سمعته.



وكانت صحيفة (تايمز) البريطانية، قالت: إن السلطات السعودية طلبت من الوليد بن طلال أن يدفع ما يصل إلى سبعة مليارات دولار للإفراج عنه، في حين قالت صحيفة (فايننشال تايمز): إن الوليد عرض نقل حصته، التي تبلغ 95% في شركة المملكة القابضة إلى الحكومة السعودية مقابل الإفراج عنه، لكن الحكومة تطالب بأن يكون الدفع نقداً أو باتفاق يشمل النقد والأسهم.