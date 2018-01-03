فيديو: الأمن التركي يعتقل شبكة سورية لتهريب القطع الأثرية

فيديو: مجموعة سورية تتاجر في القطع المعدنية الثمينة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت قوات الأمن التركية، أنها ضبطت الأسبوع الفائت قطعاً أثرية تعود لعصور تاريخية مختلفة.ووفق ما نقلت وكالات أنباء تركية، فإن فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لمديرية الأمن، بمدينة أضنة، أوقفت ثلاث سيارات اشتبهت بها، بغرض التفتيش، وعثرت بداخلها على 202 عملة معدنية وصليبين، وأربعة تماثيل، إضافة إلى 142 قطعة من حلي ومجوهرات.وأوضحت أنها اعتقلت سبعة أشخاص بينهم ستة سوريين، تم إرسالهم إلى مديرية الأمن العام للتحقيق، حيث أمرت الأخيرة، بعد الاستماع لأقوالهم، بحبس ثلاثة سوريين، وإخلاء سبيل الآخرين.وعند فحص المختصين، بمديرية المتاحف، بمدينة أضنة، للآثار المضبوطة، تبين أنها تعود لعصور تاريخية مختلفة، فمنها ما يعود للعصر الحجري، وأخرى تعود للإسلامي، والروماني، في حين أشارت وسائل إعلامية أخرى، إلى أن المتهمين، سرقوا هذه الآثار من متاحف سورية، وجلبوها إلى تركيا، بغرض البيع.وختمت الصحيفة بالقول: إن مديرية المتاحف بمدينة أضنة، لقانون حماية الأصول الثقافية.