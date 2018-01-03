بينت يحفز الطلاب لتقديم الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن

عرض وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت، خطة لزيادة محفزات التجنيد في صفوف الطلاب الإسرائيليين الملتحقين بالشهادة الثانوية، بهدف توسيع أنشطة الإعداد المبكر للخدمة في الجيش.



وسيتم زيادة ميزانية الخطة من مبلغ 33 مليون شيكل إلى 80 مليون شيكل، وتركز هذه الخطة على البلدات التي تنخفض فيها نسبة التجنيد، وفق (هآرتس).



ووضعت وزارة التعليم هدفاً يتمثل في مضاعفة عدد المشاركين في برنامج الإعداد المبكر للخدمة، من 5000 إلى 10.000، وتم إعداد الخطة التي سيشرع بتنفيذها هذه السنة، طاقم مهني ترأسه المدير العام لوزارة التعليم وبالتعاون مع وزارتي الأمن والجيش.



ووفقاً لوزارة التعليم الإسرائيلي، فإن المقصود من الخطة "تعزيز الصلة بين المدارس والجيش الإسرائيلي وهوية الطلاب وعلاقتهم بالجيش".



وأضاف بينت أنه "إلى جانب الإنجازات في الرياضيات والإنجليزية، تعمل وزارة التعليم أيضاً على غرس القيم (الصهيونية)، ولذلك أصدرت تعليمات إلى الجهاز التعليمي بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن في برنامج زيادة المحفزات على الخدمة في الوحدات القتالية".