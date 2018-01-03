فيديو: الجيش الأوكراني يكشف عن منظومته الصاروخية الجديدة

فيديو: صاروخ جديد لأوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، إجراءه اختبارات لمحرك الصواريخ التكتيكي الجديد "غروم-2".ونشر الجيش الأوكراني أولى لقطات الاختبار على قناة (يوتيوب) التابعة لـ"مجمع الصناعات الوطنية"، حيث قالت قناة (أوكرانيا 112)، إن النظام الصاروخي الجديد جاهز للاختبارات الميدانية الأولى، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك).ووفقاً للقناة التلفزيونية، فإن منظومة الصواريخ (غروم-2) يجري تطويرها لتدمير الأهداف والمجموعات الثابتة من على مسافة من 50 إلى 280 كيلومتراً، وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تبلغ وحدة القتال من الصواريخ البالستية ذات المرحلة الواحدة 480 كيلوغراماً.وفى وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكرانى بترو بوروشينكو عن نجاح اختبار نظام "أولخا" الصاروخي، الذي بحسب قوله يمثل قوة ردع للجيش الأوكراني لأي معتدٍ على بلاده.