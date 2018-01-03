قائد الحرس الثوري الإيراني: هزمنا فتنة 2017

قائد الحرس الثوري الإيراني: هزمنا فتنة 2017
قائد الحرس الثوري الإيراني
رام الله - دنيا الوطن
قال قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، إن إيران هزمت خطة فتنة 2017، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت في المدن الإيرانية، وخلفت عشرات القتلى والجرحى.

وأضاف جعفري، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، إن "الأعداء لا يمكنهم  تهديد إيران عسكرياً، لذلك يعملون على تهديدها من الناحية الثقافية والاقتصادية والعسكرية".

وأوضح: أن "أمريكا وإسرائيل والسعودية، أعطوا الأوامر لتنظيم الدولة لتدخل الأراضي الإيرانية، حتى إن بعضهم دخل إيران كي يقوم بأعمال تفجيرية".

وأشار إلى أن أستعداد إيران الأمني هزم الأعداء مرة أخرى لأننا لو كنا نعيش ظروف مصر وتونس وليبيا لكانت الخسائر لا تعوض"، مشيراً إلى أن الحرس الثوري تدخل لفض الاحتجاجات في محافظات أصفهان ولورستان وهمدان.

ولفت إلى أن عدد المتظاهرين كان قليلاً، ولم يتجاوز في كل إيران وفي ذروة الاحتجاجات 15 ألف متظاهر.

وقال جعفري، إن "الكثير من مثيري الشغب، تدربوا على أيدي منظمة (خلق) حيث تم اعتقالهم، وسنتعامل معهم بحزم".

أرشيفي: الاحتجاجات في إيران
 

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