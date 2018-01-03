النرويج تعلق صادرات الأسلحة لدولة الإمارات

النرويج تعلق صادرات الأسلحة لدولة الإمارات
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية النرويجية، إن أوسلو قررت تعليق صادرات الأسلحة والذخيرة لدولة الإمارات؛ وذلك بسبب مخاوف من احتمال استخدامها في الصراع اليمني.

وأوضحت الخارجية النرويجية، أنه لا يوجد حالياً دليل على أن الذخيرة النرويجية الصنع تستخدم في اليمن لكن هناك قلق متزايد يتعلق بتدخل الإمارات العسكري في اليمن"، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.

وأكدت النرويج على أن "تصاريح التصدير القائمة ألغيت مؤقتا ولن تصدر تراخيص أخرى في ظل الظروف الحالية".

وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات في النرويج فصادرات الأسلحة والذخيرة النرويجية للإمارات، ارتفعت إلى 79 مليون كرونة (9.7 مليون دولار) من 41 مليون كرونة في 2015.

أرشيفي: الإمارات واستيراد الأسلحة
 

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