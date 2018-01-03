أردوغان: نأمل انتهاء الاحتجاجات في إيران خلال الأيام القادمة

أردوغان: نأمل انتهاء الاحتجاجات في إيران خلال الأيام القادمة
الرئيس التركي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إنه يأمل في انتهاء الاحتجاجات خلال الأيام القادمة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني.

وأكد أردوغان، إيلاء بلاده أهمية كبيرة للمحافظة على الاستقرار والسلام في إيران، قائلاً: "إن بلاده تولي أهمية كبيرة للمحافظة على السلام والاستقرار الاجتماعي لإيران"، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.

واحتشد الآلاف، صباح اليوم الأربعاء، في الساحات العامة لعدد من المدن الإيرانية، لدعم الحكومة في إيران، والتنديد بالاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ أسبوع للاعتراض على الأوضاع الاقتصادية.

وتشهد عدة مدن إيرانية لليوم السابع على التوالي احتجاجات شعبية واسعة ضد سياسات الحكومة وغلاء الأسعار، وللمطالبة بإصلاحات اقتصادية، بينما قُتل عدد من المحتجين ورجال الشرطة في التظاهرات.

فيديو أرشيفي: الاحتجاجات في ايران
 

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