"منعطف الشيطان" يودي بحياة 48 شخصاً في البيرو

"منعطف الشيطان" يودي بحياة 48 شخصاً في البيرو
صورة من الحادث
رام الله - دنيا الوطن
لقي 48 شخصاً مصرعهم، جراء سقوط حافلة من ارتفاع يناهز المئة متر، وذلك إثر اصطدامها بشاحنة في البيرو، أمس الثلاثاء.

ووفق ما نشرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، فإن الحادث وقع في المنطقة المعروفة بـ"منعطف الشيطان" بالقرب من باسامايو، على بعد حوالي 45 كلم شمال العاصمة ليما، حيث اصطدمت الحافلة المتجهة إلى العاصمة من مدينة هواشو، وعلى متنها 55 راكباً وسائقان اثنان مع الشاحنة، مما أدى إلى سقوطها من الجرف، ولا تزال عمليات البحث عن بقية جثث الضحايا وانتشالها مستمرة.

ونقلت الصحيفة، عن موظفة في خدمات الطوارئ، كلاوديا إيسبينوزا، تأكيدها أن ستة ناجين بإصابات خطرة، نقلوا إلى المستشفيات على متن مروحيات، بينما لا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.

وتعتبر الطريق السريعة، حيث وقع الحادث من أخطر الطرقات في البلاد، ومخصصة لمرور الحافلات والشاحنات حصراً.

ولقي أكثر من 2500 شخص مصرعهم، بحوادث مرورية في بيرو عام 2016، بحسب الإحصاءات الرسمية، وأما حصيلة العام 2017 لحوادث المرور فلم تصدر بعد.

فيديو: ارتفاع عدد ضحايا سقوط حافلة بالبيرو
 

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