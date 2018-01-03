القوات اليمنية تستعيد جبل الغول في محافظة البيضاء

القوات اليمنية تستعيد جبل الغول في محافظة البيضاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت القوات اليمنية من استعادة جبل الغول الاستراتيجي في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط اليمن، وذلك بعد اندلاع اشتباكات عنيفة مع جماعات الحوثي سقط خلالها قتلى وجرحى.

وفي التفاصيل، أكدت المصادر، أن القوات اليمنية تقدمت باتجاه منطقتي أعشار والمنقطع في محافظة البيضاء، كما سيطرت القوات على الطريق الرابط بين منطقتي حيس والهاملي، والذي يعد خط إمداد أساسي للحوثيين في الساحل الغربي لليمن، بحسب ما جاء على موقع (أخبار مصر).

وتشهد الجبهات في الساحل الغربي منذ أيام مواجهات عنيفة بغطاء مكثف لطيران التحالف، في حين تحاول القوات اليمنية التقدم لخارج الخوخة والاتجاه إلى محافظة الحديدة.

فيديو أرشيفي: الجيش اليمني يستعيد السيطرة على جبل الغول في محافظة البيضاء

 

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