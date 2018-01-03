مصر: لم نطلب استبعاد السودان من مفاوضات سد النهضة

مصر: لم نطلب استبعاد السودان من مفاوضات سد النهضة
سد النهضة
رام الله - دنيا الوطن
نفت الخارجية المصرية ان مصر طلبت استبعاد السودان من المفاوضات الخاصة بشأن سد النهضة التي تقيمه إثيوبيا على مجرى نهر النيل.

وفي التفاصيل، نفى أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن تقدم مصر بطلب استبعاد السودان من المفاوضات الخاصة بسد النهضة، مشيرا إلى أن ما نشر من معلومات على بعض المواقع الاخبارية عارية تماماً عن الصحة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

ووفقا لصفحة وزارة الخارجية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فقد أكد المتحدث أنه على العكس من ذلك تمامًا، فإن الاقتراح الذي تقدمت به مصر بطلب مشاركة البنك الدولي كطرف محايد في مفاوضات اللجنة الثلاثية الفنية، قد تقدمت به مصر بشكل رسمي للحكومة السودانية أيضًا، وأن مصر تنتظر رد كل من إثيوبيا والسودان على المقترح في أقرب فرصة ممكنة.

وحذّر المتحدث من تداول بعض وسائل الإعلام لمثل تلك الإشاعات والأقوال المرسلة وغير الموثقة، مطالباً بالاستناد إلى المواقف الرسمية المعلنة من جانب الدول، لاسيما وأن البيان الصادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عقب مباحثات وزيري خارجية مصر وإثيوبيا مؤخراً في أديس أبابا قد أشار بوضوح إلى اعتزام مصر طرح المقترح الخاص بمشاركة البنك الدولي على الجانب السوداني خلال الأيام التالية".

فيديو أرشيفي: تعرف على سد النهضة الأثيوبي والخلاف عليه

 

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