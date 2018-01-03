بمشاركة ست دول.. اجتماع لبحث عقد قمة عربية بشأن القدس

رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن يبحث وزراء خارجية ست دول عربية إلى جانب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية يوم السبت المقبل، إمكانية عقد قمة عربية استثنائية لبحث قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.



ويضم الاجتماع وزراء خارجية كل من: جمهورية مصر العربية، ودولة فلسطين، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكتيْن المغربية والأردنية، بحسب ما نقلته صحيفة (الغد) الأردنية نقلاً عن مصادر مطلعة.



وبحسب المصادر، فإن الاجتماع سيناقش إمكانية عقد قمة عربية استثنائية بشأن القرار الأمريكي حول القدس، علماً بأن القمة العربية الدورية، ستعقد في الرياض نهاية مارس المقبل، كما سيناقش التحركات العربية الواجبة إزاء التغير في الموقف الأمريكي، الذي يمس بمكانة القدس ووضعها القانوني والتاريخي.



وكان وزراء الخارجية العرب، طالبوا الولايات المتحدة في اجتماعهم الطارئ، الذي عقد في القاهرة الشهر الماضي، بدعوة من الأردن، بـ"إلغاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها"، مؤكدين أن القرار "يقوض جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط".