مقتل ثلاثة جنرالات من الجيش السوري في معارك بحرستا

مقتل ثلاثة جنرالات من الجيش السوري في معارك بحرستا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (روسيا اليوم)، نقلاً عن مصادر لها في الحكومة السورية، إن الجيش السوري خسر في منطقة حرستا، خلال الأيام الماضية ثلاثة جنرالات برتبة عميد في الحرس الجمهوري.

وأوضح الموقع، أن الجيش السوري لا يزال يخوض معارك ضارية مع مسلحي هيئة تحرير الشام، والفصائل المتحالفة معها في محيط مدينة حرستا شرقي العاصمة دمشق.

وأكد أن قوات الحرس الجمهوري في 30 كانون الأول/ديسمبر المنصرم فقدت العميد محمد يوسف جناد إثر مواجهات تدور في إدارة المركبات العسكرية على أطراف مدينة حرستا بريف دمشق.

وبعد يومين، أعلنت المصادر عن مقتل قائد الفوج 138 دبابات التابع للحرس الجمهوري أيضا العميد علي ديوب في المنطقة نفسها.

إلى ذلك، أفادت المصادر أمس الثلاثاء بأن العميد الركن حبيب محرز يونس لقي مصرعه جراء المعارك في حرستا.

جاء ذلك في وقت تتواصل في محيط المدينة مواجهات عنيفة بين الجيش السوري وحلفائه من جهة، ومسلحي "هيئة تحرير الشام" التي يشكل تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، عمودها الفقري والفصائل المتحالفة معه من جهة أخرى، حيث يحاول المسلحون إحراز تقدم على حساب القوات الحكومية.

وذكر نشطاء معارضون أن المعارك تتركز في محيط "كراج البولمانات" ومبنى المحافظة وفي محيط إدارة المركبات، مع ورود أنباء غير مؤكدة عن سيطرة المسلحين على مزيد من النقاط في المنطقة بعد استقدامهم تعزيزات من حي جوبر.

فيديو أرشيفي: العمليات المسلحة في حرستا
 

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