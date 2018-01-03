متظاهرين إيرانيين يحرقون صوراً للخميني وخامنئي بطهران

متظاهرين إيرانيين يحرقون صوراً للخميني وخامنئي بطهران
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أقدم عدد من المتظاهرين الإيرانيين على حرق صوراً للمرشد الإيراني الراحل الخميني، والمرشد الحالي علي خامنئي، خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ ستة أسبوع وراح ضحيتها 22 قتيلاً، بالإضافة إلى عشرات الجرحى والمعتقلين.

وجاء إحراق صور خامنئي بعدما اتهم الأخير المتظاهرين بأنهم "أعداء إيران" الذين يعمدون إلى إثارة الاضطرابات في البلاد، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).

وقال خامنئي، إن استخدم أعداء إيران أدوات مختلفة منها المال والسلاح والسياسة وأجهزة المخابرات لإثارة مشاكل للجمهورية" الإيرانية.

وأضاف أنه سيلقي كلمة بشأن الاحتجاجات التي تجتاح عدداً من المدن الإيرانية، مكتفيا بالقول إن خطابه للجمهور بشأن ما يحدث في بلاده، سيكون "عندما يحين الأوان".

فيديو: حرق صوراً للخميني والخامنئي في إيران
 

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