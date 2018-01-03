حول إيران.. واشنطن تطلب اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الدولي

أرشيفي: قتلى في احتجاجات بإيران

رام الله - دنيا الوطنقالت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إن بلادها ستطلب خلال أيام قريبة عقد اجتماعين طارئين لمجلس الأمن الدولي والمجلس الأممي لحقوق الإنسان لمناقشة الاحتجاجات الجارية في إيران.وأوضحت هايلي، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، أنه يجب على الأمم المتحدة الإعراب عن موقفها، وسنطلب، خلال أيام قريبة، عقد جلسات طارئة هنا، في نيويورك، وللمجلس الأممي لحقوق الإنسان في جنيف".وأشارت إلى أنها تقصد بالجلسة الطارئة في نيويورك عقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي، الذي يتخذ من هذه المدينة مقراً له، مضيفةً: "في أي حال من الأحوال سنعقد اجتماعا حول الأحداث في إيران سنناقش خلاله الاحتجاجات ونضال الإيرانيين من أجل الحرية".وفي غضون ذلك، أكدت هايلي دعم الولايات المتحدة للمتظاهرين ضد الحكومة الإيرانية، نافية أي دور للقوى الخارجية في إثارة الاحتجاجات، وقالت في هذا السياق: "إننا نعلم جميعا أن هذه الادعاءات هراء تام".وأضافت المسؤولة الأمريكية: "الاحتجاجات عفوية تماما، وهي تجري تقريبا في كل مدينة إيران"، معتبرة أنها "تمثل صورة دقيقة لنهوض الناس، الذين قمعوا على مدى وقت طويل، لمقاومة ظالميهم".