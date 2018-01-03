10% من تجارة الأسلحة لصالح واشنطن و5% لروسيا

أرشيفي: تجارة الأسلحة في العالم

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن نصيب واشنطن من إجمالي تجارة الأسلحة والمعدات العسكرية عالمياً، في الفترة ما بين 2005 و2015، بلغ 10%، بينما استحوذت موسكو على 5% منه.ووفق تقرير أعدته وزارة الخارجية الأمريكية، فإن القيمة السنوية الإجمالية لصفقات تجارة الأسلحة والمعدات العسكرية في سوق الأسلحة الدولية، كانت تبلغ في الفترة ما بين أعوام 2005 و2015 نحو 161 مليار دولار، حسب ما أورد موقع (روسيا اليوم).وأضاف أن حصة الولايات المتحدة في مجال تجارة الأسلحة في هذه الفترة، بلغت نحو 10%، وكذلك حصة الاتحاد الأوروبي، فيما بلغت حصة روسيا 5% والصين أقل من 2%.