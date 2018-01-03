تحطم طائرة رئيس الأركان الكويتي

تحطم طائرة رئيس الأركان الكويتي
تحطم طائرة رئيس الأركان الكويتي
رام الله - دنيا الوطن
نجا الفريق الركن محمد الخضر رئيس الأركان الكويتي، والوفد المرافق له، من حادث طائرة كانت تقلهم في بنغلاديش اليوم الأربعاء.

ووفقًا لما صرح به الجيش الكويتي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، فقد قال: "تعرّضت المروحية المقلة لرئيس الأركان العامة للجيش، والوفد المرافق له في جمهورية بنغلاديش الصديقة لحادث أثناء هبوطها في منطقة سيليت، إذ حجب الضباب الكثيف رؤية الطيار؛ ما أدى إلى احتكاكها بالأشجار، وهبوطها قبل المهبط، والجميع بخير".

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