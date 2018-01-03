الكُوريتان تعيدان فتح الخط الساخن بينهما

فيديو أرشيفي: الخلاف بين كوريا الشمالية والجنوبية

رام الله - دنيا الوطنأكدت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أنها ستعيد فتح خط الاتصال مع جارتها الجنوبية، وذلك غداة اقتراح سيول إجراء حوار على مستوى عالٍ بين البلدين، حسبما ذكرت السلطات الكورية الجنوبية.وقال رئيس اللجنة الكورية الشمالية لإعادة التوحيد السلمية لكوريا، ري سون-غوون، للتلفزيون الرسمي الكوري الشمالي، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون "رحّب" بالدعم الذي قدمته كوريا الجنوبية لاقتراحه بشأن السلام، وفق ما أورد موقع صحيفة (القدس) المحلية.ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن ري قوله: "طبقاً لقرار من القيادة، سنعيد فتح الاتصال مع كوريا الجنوبية بصدق ووفاء".وكان كيم جونغ- اون، أكد في خطابه بمناسبة رأس السنة، أن "الزر" النووي في متناول يده؛ لكنه تحدث في الوقت نفسه عن إمكانية إجراء محادثات مع الجنوب، مشيراً إلى أن الشمال يمكن أن يشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية.ورداً على ذلك، اقترحت سيول إجراء مفاوضات على مستوى عالٍ في التاسع من كانون الثاني/ يناير في مدينة بانمونجون القرية الحدودية التي وقّع فيها اتفاق الهدنة في ختام الحرب الكورية (1950-1953).وقال وزير التوحيد الجنوبي شو ميونغ-غيون، إن المحدثات ستتناول مشاركة الشمال في الألعاب الأولمبية و"قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك لتحسين العلاقات بين الكوريتين".