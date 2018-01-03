العبادي يطلق خطة لإعادة الإعمار

العبادي يطلق خطة لإعادة الإعمار
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الثلاثاء عن إطلاق "الوثيقة الوطنية" لإعادة إعمار البلاد بقيمة 100 مليار دولار.

ونقلت "السومرية نيوز" عن العبادي قوله خلال مؤتمر صحفي: "العراق عاد بقوة إلى المجتمع الدولي بخطوات محسوبة".

وحول الوضع الأمني أضاف العبادي: "بدأنا بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة.. يوجد تعاون من المواطنين للإبلاغ عن أماكن وجود الأسلحة"، مشددنا على الجهات الأمنية لمحاسبة مطلقي الرصاص الحي ومسؤوليتنا حماية المواطنين".

يشار إلى أن الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء أكدت، الأحد 31 ديسمبر الماضي أن برنامج إعادة الإعمار في العراق سيغطي جميع المحافظات، وأن هذا أصبح هدفا أساسيا لتوجيهات العبادي.

ووفقا للعبادي، فقد وصلت قيمة صادرات إقليم كردستان من النفط خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى ترليوني دينار، فيما أشار إلى وجود "مشكلة" في أرقام الموظفين في الإقليم.

وبهذا الخصوص قال العبادي: "الإقليم وعد بتقديم حسابات لإيراداته خلال هذا العام هناك مشكلة في أرقام الموظفين في كردستان لكن ذلك لا يمنع من صرف الرواتب".

وأشار إلى أن "إقليم كردستان يحصل على أكثر من 80% من قيمة رواتب موظفيه من عوائد النفط".

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