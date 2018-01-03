فيديو: بقوة خمسة درجات.. هزة أرضية تضرب الجزائر

فيديو: بقوة خمسة درجات.. هزة أرضية تضرب الجزائر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تعرضت منطقة وسط الجزائر ليلة أمس إلى هزة أرضية بلغت قوتها خمسة درجات على مقياس ريختر، بحسب ما أفاده بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الجزائري.

وأوضح البيان أن مركز الهزة الأرضية وقع على بعد كيلومتريْن جنوبي غرب منطقة "واد جر" بولاية البليدة القريبة من العاصمة، بحسب ما نقله موقع (سكاي نيوز).

وشعر سكان العاصمة وضواحيها غرار البليدة وتيبازة وبومرداس والمدية بهزة أرضية قوية نوعا ما.

وقامت مصالح الحماية المدنية في المناطق التي مسها الزلزال بعمليات الاستطلاع دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية كمرحلة أولية.

وشرعت وحدات التدخل التابعة لقوات الدفاع المدني الجزائري في حملة ميدانية لاستطلاع الأضرار المحتملة وإسعاف الحالات المرضية المتأثرة من الهزة.

فيديو: هزة أرضية تضرب الجزائر العاصمة

 

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