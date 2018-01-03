مصادر اسرائيلية: عاموس جلعاد قد يكون سفيرا اسرائيليا في عمّان

مصادر اسرائيلية: عاموس جلعاد قد يكون سفيرا اسرائيليا في عمّان
عاموس جلعاد
رام الله - دنيا الوطن
يبدو ان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد خضع لشروط المملكة الاردنية الهاشمية لكي تعود البعثة الدبلوماسية الاسرائيلة الى العاصمة عمان بأن يتم استبدالها.

بدورها، أكدت مصادر اعلامية إسرائيلية أن الجنرال الاحتياط عاموس جلعاد من ابرز المرشحين لان يكون سفيرا اسرائيلية لدى عمان خلفا للسفيرة عنات شلاين التي وقعت عملية السفارة في عهدها، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وبدأ "التوتر الدبلوماسي" بين البلدين على خلفية قيام حارس السفارة الإسرائيلية في عمان، زيف مويال، بقتل مواطنين أردنيين اثنين، هما عامل النجارة مجمد جواودة والطبيب بشار حمارنة، خلال تواجدهما في شقة الحارس قرب السفارة.

وما تزال السفارة الإسرائيلية في عمّان مغلقة منذ وقعت الجريمة في 23 تموز/ يوليو الماضي، وسط تأكيدات أردنية على أن السفارة ستبقى كذلك إلى حين تقديم الحكومة الإسرائيلية الاعتذار عن مقتل المواطنين الإردنيين، والتزامها بإحالة الحارس القاتل إلى القضاء، واستبدال شلاين.

فيديو أرشيفي: تفاصيل حادثة "السفارة الإسرائيلية" بعمان

 

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