فيديو: طلاب عرب بجامعة تل أبيب يهاجمون سعد الدين إبراهيم

فيديو: الطلبة الفلسطينيين في جامعة تل أبيب يتصدون للباحث المصري سعد الدين ابراهيم

رام الله - دنيا الوطنهاجم طلاب عرب يدرسون في جامعة تل أبيب، أمس الثلاثاء، الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات، أثناء محاضرة ألقاها في الجامعة، تحت عنوان "دروس من قرن الاضطرابات في مصر".وكان مركز موشي ديان للدراسات والبحوث الشرق أوسطية والإفريقية التابع للجامعة، قد دعا الاجتماعي والناشط الحقوقي سعد الدين إبرهيم، ليلقي محاضرة في اليوم الدراسي، الذي يجريه على مدار ثلاثة أيام، بمناسبة مرور 100 عام على ثورة 1919 المصرية ضد الإنجليز، وما تبعها من ثورات أخرى مرت بها مصر، مثل ثورة 23 تموز / يوليو وثورات الربيع العربي، بحسب ما جاء على موقع (I24NEWS).وقاطع عدد من الطلاب العرب كلمة سعد الدين إبراهيم، وصاحوا به "اخجل من نفسك، عيب عليك، هذا اسمه تطبيع"، ومن بين العبارات التي سُمعت في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "عاش الشعب المصري، البريء من أفعالك".وظهرت طالبة وهي تصيح بالضيف قائلة "كيف سوّلت لك نفسك أن تأتي إلى هنا؟، بالوقت الذي يقاطع العالم فيه إسرائيل" بإشارة إلى حركة المقاطعة العالمية (BDS)، "أنت تخليت عن عروبتك"، وذكّر آخر "بعذابات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال"، ومن ثم هتفوا "التطبيع خيانة".ويظهر بالفيديو الطلاب العرب وهم يغادرون قاعة يغلوم، التي احتضنت اليوم الدراسي. وأعرب إبراهيم في المحاضرة، عن تفاؤله "من التطورات الأخيرة في المنطقة"، معبّرا عن أمله بأن "تُغير إصلاحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وجه المنطقة".من جانبه وصف البروفيسور شمعون شمير، السفير الإسرائيلي الأسبق في مصر والأردن، الذي ألقى محاضرة بعد محاضرة إبرهيم، وصف الطلاب العرب "بالمتطرفين"، قائلا إنهم "لا يمثّلون مئات الطلاب العرب، الذين يدرسون في جامعة تل أبيب".وأثارت هذه القضية ضجة في مصر، بعد أكدت مساعدة سعد الدين إبراهيم، تلقيه دعوة من جامعة تل أبيب، إلا أنها قالت: "الدكتور متواجد في إجازته السنوية لدى أبنائه في مدريد، ولا علم لي بتفاصيل أخرى، ذلك أنه لا يجيب على اتصالتي الهاتفية به".من جانبه طالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، بمحاكمة سعد الدين، لمشاركته في اليوم الدراسي.وقال بكري في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الخائن سعد الدين إبراهيم شارك اليوم مع أخوته الصهاينة في مؤتمر تنظمه جامعة تل أبيب بمشاركة الاسرائيلي شيمون شامير وعدد من الصهاينة الآخرين".وأضاف في تغريدة ثانية: "سبق وأن اعترف بتلقيه تمويل مالي من جامعة تل أبيب، مطلوب محاكمة هذا الخائن الذي تحدى كل مشاعر الشعب العربي".وربط الشارع المصري توقيت الزيارة "في غضون سن الكنيست قانون القدس الموحّدة، الذي يصعّب من شروط التفاوض عليها، ضمن العملية السلمية مع الفلسطينيين".