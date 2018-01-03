فيديو: المجاهدين ترصد قائد لواء الجنوب بجيش الاحتلال على حدود القطاع

فيديو: رصد قائد لواء الجنوب بالجيش الإسرائيلي







رام الله - دنيا الوطنبثت كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مساء أمس الثلاثاء، مقطع فيديو "لعملية رصد" لقائد لواء الجنوب في جيش الإسرائيلي، على حدود قطاع غزة.وأظهر الفيديو اللواء إيال زمير قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، وهو محاط بجنود وضباط على الحدود مع قطاع غزة، وهو يستطلع هذه الحدود، ومن ثم نشرت الكتائب بياناته يشمل جيله، والوظائف التي تقلّدها ومؤهلاته العلمية، بحسب ما جاء على موقع (I24NEWS).وأطلقت هذه الكتائب، تهديدات بالفيديو قائلة "يا من يسمى بإيال زمير، ويدعى قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال الاسرائيلي، ستبقى في متناول اليد ما دامت في كيانك اقتربت من الحدود أو ابتعدت"، وأضافت " لن يطول الأمد وأن وقت النزال اقترب".وتحاول الكتائب القول إنه كان بإمكان عناصرها، قنص هذا اللواء.وتُعتبر كتائب المجاهدين، إحدى التنظيمات المستقلة في قطاع غزة، وسبق كانت جزء من إطلاق الصواريخ على إسرائيل. وتطوّر الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بالآونة الأخيرة، منظومة مخابراتها، وتحاول إعلان قدراتها المعلوماتية.من جانب آخر، أفاد الإعلام العبري، الثلاثاء، أن العديد من العمّال الذين يقيمون الحاجز تحت الأرض، مكافحة "لتهديد الأنفاق" من قطاع غزة، يرفضون استكمال عملهم "خشية على حياتهم"، ما أدى إلى عرقلة المشروع لأسابيع.وتشهد الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، في هذه الفترة، تصعيدا عسكريا، بعد تدمير إسرائيل لننفق قرب خانيونس، أسفر عن مقتل 11 مسلّحا من الجهاد الإسلامي وكتائب القسام، إلى جانب إعلان ترامب الاعتراف بالقدس، عاصمة لإسرائيل.