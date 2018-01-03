الأربعاء: الجو غائم جزئيا الى غائم وفرصة لتساقط الامطار صباحا

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المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 14-7 12-6 9-5 بيت لحم 14-7 12-6 9-5 رام الله والبيرة 13-6 11-5 8-4 طولكرم 18-10 15-10 13-9 نابلس 16-8 13-7 10-6 قلقيلية 18-10 15-10 13-9 جنين 18-8 15-7 12-7 سلفيت 14-7 12-6 9-5 طوباس 18-8 15-7 12-7 روابي 16-8 13-7 10-6 الخليل 13-6 11-5 7-4 غزه 19-11 16-11 14-10 أريحا 21-11 20-10 17-9 خانيونس 19-11 16-11 14-10 الأغوار الشمالية 19-9 18-8 15-8 رفح 18-10 17-10 15-9

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الاربعاء، غائماً جزئياً الى غائم ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، وفي ساعات الصباح تبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، الرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الخميس 2018/01/04: يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وبارداً ومغبرا احيانا فوق المناطق الجنوبية و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة واعتباراً من ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيأة لسقط زخات متفرقة من الامطار على المناطق الشمالية تمتد خلال ساعات الليل الى بقية المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .الجمعة 2018/01/05:تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ويكون الجو غائما وبارداً الى شديد البرودة وعاصفا، وتسقط باذن الله الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80 كم/ساعة والبحر مائجا.السبت 2018/01/06: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً ، وتسقط باذن الله امطار متفرقة على مختلف المناطق، و تضعف فرصة الهطول في ساعات المساء ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال المنخفض الجوي القادم من:1- شدة سرعة الرياح التي قد تصل في سرعتها في بعض الهبات الى 80 كم/ساعة.2- تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.3- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض.4- خطر التزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد وغزارة الأمطار.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم