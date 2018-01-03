الأربعاء: الجو غائم جزئيا الى غائم وفرصة لتساقط الامطار صباحا

الأربعاء: الجو غائم جزئيا الى غائم وفرصة لتساقط الامطار صباحا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الاربعاء، غائماً جزئياً الى غائم ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، وفي ساعات الصباح تبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق  بعض المناطق خاصة الشمالية ، الرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس 2018/01/04: يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وبارداً ومغبرا احيانا فوق المناطق الجنوبية و  يطرأ انخفاض على درجات الحرارة واعتباراً من ساعات الظهيرة  تكون الفرصة مهيأة لسقط زخات متفرقة من الامطار على المناطق الشمالية تمتد خلال ساعات الليل الى بقية المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى  مائج .

الجمعة 2018/01/05:تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية باردة  لذا يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ويكون الجو غائما وبارداً الى شديد البرودة وعاصفا، وتسقط باذن الله الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80 كم/ساعة والبحر مائجا.

السبت 2018/01/06:  يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً ، وتسقط باذن الله امطار متفرقة على مختلف المناطق، و تضعف فرصة الهطول في ساعات المساء ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال المنخفض الجوي القادم من:

1- شدة سرعة الرياح التي قد تصل في سرعتها في بعض الهبات الى 80 كم/ساعة.

2- تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة. 

3- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض. 

4- خطر التزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد وغزارة الأمطار. 

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 14-7 12-6 9-5 بيت لحم 14-7 12-6 9-5
رام الله والبيرة 13-6 11-5 8-4 طولكرم 18-10 15-10 13-9
نابلس 16-8 13-7 10-6 قلقيلية 18-10 15-10 13-9
جنين 18-8 15-7 12-7 سلفيت 14-7 12-6 9-5
طوباس 18-8 15-7 12-7 روابي 16-8 13-7 10-6
الخليل 13-6 11-5 7-4 غزه 19-11 16-11 14-10
أريحا 21-11 20-10 17-9 خانيونس 19-11 16-11 14-10
الأغوار الشمالية 19-9 18-8 15-8 رفح 18-10 17-10 15-9
والله تعالى أعلم

أخبار ذات صلة

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

فيديو: طلاب عرب بجامعة تل أبيب يهاجمون سعد الدين إبراهيم

فيديو: طلاب عرب بجامعة تل أبيب يهاجمون سعد الدين إبراهيم

فيديو: المجاهدين ترصد قائد لواء الجنوب بجيش الاحتلال على حدود القطاع

فيديو: المجاهدين ترصد قائد لواء الجنوب بجيش الاحتلال على حدود القطاع

هيلي: أمريكا ستوقف دعم (أونروا).. واستئنافه بشرط فما هو؟

هيلي: أمريكا ستوقف دعم (أونروا).. واستئنافه بشرط فما هو؟

الطيبي: قانون القدس انعكاس لقرار ترامب وضربة للسلام الميت أصلا

الطيبي: قانون القدس انعكاس لقرار ترامب وضربة للسلام الميت أصلا

عشراوي تدين التصعيد الإسرائيلي وموافقة الكنيست على قانون (القدس الموحدة)

عشراوي تدين التصعيد الإسرائيلي وموافقة الكنيست على قانون (القدس الموحدة)

التعليقات

الدنيا حكايات

من العلاقات الأردنية السعودية

من العلاقات الأردنية السعودية

شؤون فلسطينية

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

الأربعاء: الجو غائم جزئيا الى غائم وفرصة لتساقط الامطار صباحا

الأربعاء: الجو غائم جزئيا الى غائم وفرصة لتساقط الامطار صباحا

الطيبي: قانون القدس انعكاس لقرار ترامب وضربة للسلام الميت أصلا

الطيبي: قانون القدس انعكاس لقرار ترامب وضربة للسلام الميت أصلا

عشراوي تدين التصعيد الإسرائيلي وموافقة الكنيست على قانون (القدس الموحدة)

عشراوي تدين التصعيد الإسرائيلي وموافقة الكنيست على قانون (القدس الموحدة)

عربي

الجيش السوري يستعيد قرى وبلدات في ريف حماة

الجيش السوري يستعيد قرى وبلدات في ريف حماة

اليمن: قتلى وجرحى في انفجار بمعمل لصناعة المتفجرات تابع للحوثي

اليمن: قتلى وجرحى في انفجار بمعمل لصناعة المتفجرات تابع للحوثي

سقوط قذيفتين سوريتين على إقليم خطاي جنوب شرق تركيا

سقوط قذيفتين سوريتين على إقليم خطاي جنوب شرق تركيا

الحكومة السعودية تُقر استراتيجية جديدة للدفاع الوطني

الحكومة السعودية تُقر استراتيجية جديدة للدفاع الوطني

منوعات

الجمهور يطرد &#34;بوسي&#34; من المسرح بسبب مافعلته بهم

الجمهور يطرد "بوسي" من المسرح بسبب مافعلته بهم

شيرين تثير ضجة برقصها الخليجي ووزنها الزائد

شيرين تثير ضجة برقصها الخليجي ووزنها الزائد

علا الفارس في أحضان شاب في غاية الوسامة

علا الفارس في أحضان شاب في غاية الوسامة

ممثلة تخطف قلب &#34;نيمار&#34;.. لاعب الكرة الأغلى بالعالم

ممثلة تخطف قلب "نيمار".. لاعب الكرة الأغلى بالعالم