الجيش السوري يستعيد قرى وبلدات في ريف حماة

فيديو أرشيفي: الجيش السوري يستعيد قرية قصر على في ريف حماة

رام الله - دنيا الوطناستعاد بأن الجيش السوري عدداً من القرى والبلدات بريف حماة الشمالي الشرقي.وقال المصدر: "إن "الجيش السوري استعاد قرى وبلدات الخوين الكبير والزرزور ورسم شم الهوى — النيحة والمشرف وقليعات طويبية بريف حماة الشمالي الشرقي"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).وأضاف المصدر: "هناك معارك عنيفة يخوضها الجيش السوري ضد تنظيم جبهة النصرة في إطار عملياته العسكرية باتجاه إدلب"، والتي أسفرت عن القضاء على أعداد كبيرة من عناصر التنظيم وتدمير عتادهم وأسلحتهم بينها عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات ثقيلة".وفي ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي، تنتشر مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم جبهة النصر والمجموعات المتحالفة معها.وكان الجيش السوري قد استعاد سيطرته السبت الماضي على بلدة عطشان الواقعة بريف حماة الشمالي الشرقي، بعد اشتباكات عنيفة ضد تنظيم "جبهة النصرة"، والفصائل المتحالفة معه.