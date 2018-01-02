هايلي: أمريكا ستوقف دعم (أونروا).. واستئنافه بشرط فما هو؟

هايلي: أمريكا ستوقف دعم (أونروا).. واستئنافه بشرط فما هو؟
نيكي هيلي المندوبة الأمريكية في الامم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت نيكي هايلي المندوبة الأميركيّة في الأمم المتحدة، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سوف يوقف الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقد أمام مجلس الأمن الدولي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، اليوم الثلاثاء.

وقالت هايلي: "إن استئناف المساعدات مرتبط بعودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

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