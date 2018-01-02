بينهم تسعة أطفال.. إصابة 16 شخصاً في حريق بنيويورك

فيديو أرشيفي: حريق ضخم في مدينة مانهاتن في نيويورك يهز أمريكا

رام الله - دنيا الوطنأصيب ستة عشر شخصاً، بينهم تسعة أطفال اليوم الثلاثاء، جراء حريق اندلع في مبنى بحي برونكس بولاية نيويورك.جاء ذلك بعد أيام من أسوأ حريق شهدته الولاية منذ خمسة وعشرون عاما أدى الى مقتل اثني عشر شخصاً في الحي نفسه من المدينة، بحسب ما جاء على موقع أخبار مصر نقلا عن وكالة (أ ف ب).وصرّح مدير فرق اطفاء نيويورك دانيال نيغرو في مؤتمر صحفي: "لدى وصولها، وجدت فرقنا نفسها أمام حريق قوي. أنقذ رجال الاطفاء العديد من الأشخاص في المكان".وأضاف: "إن حياة الجرحى ليست بخطر وتم نقلهم جميعا الى المستشفى، وسيخرجون منها لحسن الحظ".