اليمن: قتلى وجرحى في انفجار بمعمل لصناعة المتفجرات تابع للحوثي

اليمن: قتلى وجرحى في انفجار بمعمل لصناعة المتفجرات تابع للحوثي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي عدد من عناصر الحوثي مصرعهم، فيما أصيب اخرون اليوم الثلاثاء، في انفجار مجهول وقع في موقع عسكري لصناعة المتفجرات بمحافظة صعدة، بحسب ما اعلنت مصادر محلية يمنية.

وقالت المصادر: "إن الانفجار ضرب معملا لصناعة المتفجرات في منطقة العند بمديرية سحار بمحافظة صعدة معقل الحوثيين الذين يحتلون مناطق عدة في البلاد"، وفقا لما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأكدت أنه تم نقل عدد من القتلى والجرحى إلى مستشفيات مدينة صعدة، فيما طوّق الحوثيون المكان عقب الانفجار، وسط تكتم شديد على أسباب الانفجار والأضرار البشرية والمادية الناتجة عنه.

فيديو أرشيفي: اقوى انفجار يستهدف قاعدة صواريخ سكود للحوثيين

 

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