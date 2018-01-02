الشرطة الاسرائيلية تحقق في فساد ورشاوى بمكتب نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنتحقق الشرطة الإسرائيلية، منذ عدة أسابيع، مع موظفين كبار في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للاشتباه بضلوعهم في جرائم ومخالفات وتورطهم في قضايا فساد ورشاوى.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تتركز الفحوصات التي تجريها وحدة التحقيق في قضايا الغش والخداع "لاهف 433"، حول شبهات بالاحتيال تتضمن "التحريف والتلاعب بمناقصات، ومناقصات وهمية، وإدارة غير سليمة"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وتطال الشبهات "موظفين كبار" بمكتب نتنياهو، و"بعضهم قدم إفادات لدى الشرطة"، بحسب ما كشفت عنه "القناة العاشرة" في تقرير نشرته على صفحتها الإلكترونية، مساء اليوم الثلاثاء.

وفي سياق منفصل، يتعلق بملف فساد آخر يُعرف بملف 3000، أو قضية الغوصات، كشف "شاهد الملك"، ميكي غانور، للمحققين في وحدة "لاهاف 433" أنه استنفر المحامي دافيد شيمرون، المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من أجل عرقلة صفقة السفن مع كوريا الجنوبية، علما أن غانور كان ممثل شركة بناء السفن والغواصات الألمانية "تيسنكروب" في إسرائيل.

ويتضح أن شهادة غانور، التي كشف عنها اليوم، الثلاثاء، للمرة الأولى في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تعزز الادعاءات بأن شيمرون لم يقدم له خدمات عادية كمحام وزبون، وإنما كان شريكه في الوساطة بين إسرائيل وألمانيا، وعمل على الدفع بصفقة شراء السفن من "تيسنكروب" مقابل عمولة وصلت إلى 20% من قيمة الصفقة.

فيديو أرشيفي: شبهات الفساد وخيانة الأمانة تلاحقان نتنياهو في إسرائيل





