أبو يوسف: المركزي سيتخذ قراراً بوقف التنسيق مع الجانب الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن

أكد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن هذا الاجتماع سيكون محطة مهمة لبحث التطورات المتلاحقة التي تعصف بالقضية الفلسطينية، موضحاً أن الاجتماع يمكن أن يبحث العلاقة مع إسرائيل.



وقال أبو يوسف: "المجلس المركزي سيتخذ بالتأكيد قراراً بوقف التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، طالما أن إسرائيل لا تلتزم بعملية السلام، خاصة عقب القرارات التي صدرت عن الكنيست الإسرائيلي بشأن القدس، وكذلك موقف حزب الليكود الحاكم"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).