خريشة: تلقينا دعوة لاجتماع المركزي في الرابع عشر من الجاري

خريشة: تلقينا دعوة لاجتماع المركزي في الرابع عشر من الجاري
حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي
رام الله - دنيا الوطن
أكد حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، عضو المجلس المركزي: أنه "وجهت لنا دعوة لاجتماع المجلس المركزي يوم الرابع عشر من هذا الشهر الجاري في مقر الرئيس محمود عباس الساعة السادسة والنصف مساء".

وقال خريشة: "إن جدول الأعمال يتضمن مراجعة سياسية للمرحلة السابقة، وتداعيات قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، من خلال تقرير مفصل يقدمه الرئيس محمود عباس"، بحسب تصريحاته لوكالة (فرانس برس) نقلها موقع (عرب 48).

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