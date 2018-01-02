نائب ترامب يزور إسرائيل في 21 من الشهر الجاري

نائب ترامب يزور إسرائيل في 21 من الشهر الجاري
مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مصر على أن يرسل نائبه مايك بنس إلى المنطقة في محاولة لتهدئة المخاطر، التي نجمت بعد إعلان ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه من المتوقع أن يصل بنس إلى إسرائيل في 21 كانون الثاني/ نوفمبر لعام 2018 في زيارة خاطفة، تستمر أقل من أربع وعشرين ساعة فقط.

وسيلتقي بنس خلال زيارته الخاطفة إلى إسرائيل، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ، كما يتوقع أن يُلقي خطابًا من على منبر الكنيست (مجلس النواب الإسرائيلي).

وقال مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس: "لا زلنا نعمل على الزيارة، عندما يكون هناك ما يجب الإبلاغ عنه سنبلغ به".

وكان يتوجب أن يصل إلى إسرائيل قبل نحو أسبوعين في أعقاب قرار ترامب في محاولة لتهدئة الخواطر، ومحاولة إقناع الجانب الفلسطيني بالقرار الأمريكي، الذي أعلن ترامب فيه اعترافه بالقدس عاصمة لإسرئيل، ولكن غضب الشارع الفلسطيني العارم، وخروجه بمظاهرات، وإعلان السلطة الفلسطينية رفضها استقبال نائب الرئيس الأمريكي بنس، دفعا بالإدارة الأمريكية لتأجيل الزيارة، رغم تعليلها التأجيل بأسباب أخرى، كالتصويت على الإصلاحات الضريبة في ملجس الشيوخ الأمريكي.

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