ليفني: استخدام القوة في غزة لن يجلب الهدوء لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

رأت تسيبي ليفني الوزيرة السابقة وزعيمة حزب (الحركة)، أن استخدام القوة العسكرية ضد قطاع غزة لن يجلب الهدوء لإسرائيل.



وطالبت ليفني في لقاء مع موقع (واللا) العبري، بإيجاد استراتيجية سياسية جديدة للتعامل مع قطاع غزة.



وقالت ليفني: "إن الحكومة الإسرائيلية لا تملك سياسة واضحة للتعامل مع غزة، مثنية على رؤية قائد الأركان غادي ايزنكوت للتعامل بحكمة على الجبهة الجنوبية.



وأكدت ليفني، أن إسرائيل بحاجة إلى خط دبلوماسى يؤدى إلى نزع السلاح فى قطاع غزة، مشيرة إلى أن القوة العسكرية ضد حركة حماس في قطاع غزة تلزم عند الحاجة إليها.



وتساءلت ليفني: "ما هي الخيارات المتاحة لدولة إسرائيل؟ اجتياح غزة مثلاً، نحن لا نريد إعادة إقامة غوش قطيف، نحن حقاً لا نريد، والخيار الثاني هو أن تعيش الحكومة بين جولة وجولة، كما هو حادث الآن، وهي ليست جيدة بما فيه الكفاية".