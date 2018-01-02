عاكف المصري يطالب بإنقاذ غزة قبل انهيار الأوضاع الإنسانية

رام الله - دنيا الوطن

طالب المفوض العام للعلاقات الوطنية والعامة للهيئة العليا لشؤون العشائر عاكف المصري، كافة الجهات المسؤولة للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ غزة؛ مُحذرًا من تدهور وانهيار الوضع الإنساني لسكانها.



وأكد المصري، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء، أن الأوضاع المعيشية والإنسانية تزداد سوءًا مع استمرار الحصار والإجراءات الأخيرة التي فرضت على غزة من قبل السلطة الفلسطينية، والتي طالت كافة مناحي الحياة؛ وما ترتب عليها من ظواهر خطيرة وكارثية، منها: "ارتفاع نسبه البطالة بين أوساط الشباب خاصة الخريجين، وانتشار بعض العادات السيئة الدخيلة على مجتمعنا الفلسطيني".



وشدد المصري على أهمية مقومات الصمود لشعبنا في غزة، الذي ما زال يرزح تحت الحصار الإسرائيلي الجائر؛ مُشيرًا إلى أن تعزيز صمود أهلها يساهم في تحقيق المصالحة، ويقوي جبهتها التي تعتبر الأقوى في مواجهة الاحتلال ومخططاته، خاصة بعد القرار الأمريكي الجائر بحق القدس.



ودعا لضرورة إيجاد حل عاجل للأزمات الخانقة التي تعيشها غزة خاصة الكهرباء والبطالة وأزمة الرواتب والصحة؛ مُعربًا عن قلقه من التداعيات الإنسانية الكبيرة على الحياة اليومية للسكان.



وطالب المصري أيضًا بحل عاجل وجذري للمشكلات الصحية، والتي تتهدد حياة أرواح الأطفال والنساء والرجال الذين يدخلون المستشفيات؛ بسبب النقص الحاد في الأدوية والمعدات الطبية، عدا عن انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.



وناشد المصري جميع الأطراف في رام الله وغزة لإيجاد حل سريع لهذه الأزمات؛ مع تأكيده على ضرورة تحييد القضايا الإنسانية والمعيشية من المناكفات السياسية.