الشباب والرياضة واتحاد الكرة يوزعون منحة الرئيس لأندية قطاع غزة

وحضر الحفل عضو اللجنة المركزية أحمد حلس وممثل الرئيس، د. أحمد أبو هولي النائب في المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية، د. أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة، وعبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ونهرو الحداد مسير أعمال المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورؤساء الأندية والاتحادات الرياضية.وأعرب اللواء الرجوب في مداخلة هاتفية عن أمله أن يكون العام الجديد 2018 وقد تحققت أماني الشعب الفلسطيني بزوال الاحتلال وقياد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وإنهاء معاناة وعذابات شعبنا في الوطن والشتات.وقال اللواء الرجوب إن الأسرة الرياضية تشكل عنصر الوحدة للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات ويجب أن تحافظ على ما تحقق من إنجازات التي أصبحت علامات فارقة في تاريخ الحركة الرياضية الفلسطينية.وأكد اللواء الرجوب على ضرورة أن نحافظ على دور الرياضة الوطني والوحدوي باعتبارها مرآة عاكسة لشموخ ونضالات الشعب الفلسطيني والتي تستحق منا كرياضيين أن نرتقي في سلوكنا وخطابنا ببعدها الوطني وعناصر إيجابية لوحدة الوطن السياسية والجغرافية.وأشار اللواء الرجوب إلى أن عجلة الرياضة سارت بقوة وبنجاح بعيداًَ عن الجهوية والفصائلية، من خلال دوري واحد وبطل واحد واتحاد واحد ولجنة أولمبية واحدة ومنتخب واحد.وأكد اللواء الرجوب أن إنجاز الرياضة الفلسطينية والمنتخب الوطني في التصنيف العالمي لم يكن ليتحقق لولا القرار والإرادة السياسية من الرئيس أبو مازن لدعم الرياضة الفلسطينية.ووجه اللواء الرجوب رسالة لرؤساء الأندية بضرورة مراجعة كاملة لضمان أن يكون عام 2018 يشكل ثورة حقيقية في صناعة اللاعب والمدرب الوطني وفق منهجية متكاملة تجمعها علاقة موحدة بقوانين وأنظمة ولوائح تبقى فلسطين في مكانتها المحفوظة بفعل التضحيات وحالة التطور التي ساهم الجميع في صناعتها.وشدد اللواء الرجوب على أن المحافظات الجنوبية تحظى بأولوية كبيرة في كل شيء والتطلع لبناء المنشآت الرياضية لكل الوطن، وشكر منظومة اتحاد الكرة في المحافظات الجنوبية على جهودها الكبيرة، مقدماً تهانيه للأندية الرياضية بوصول منحة الرئيس وتمنى لهم التوفيق والنجاح.بدوره نقل حلس تحيات الرئيس أبو مازن، وأكد حرصه الكامل لدعم الحركة الريضية رغم انشغالاته والهموم الوطنية الثقيلة التي يعانى منها وضعنا الفلسطيني بشكل خاص والوضع العربي بشكل عام.وقال حلس: "في الوقت الذي نتطلع فيه لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية رغم العقبات التي تواجهنا نشعر أننا أحوج بأن تكون الروح الرياضية التي تسمو وتترفع عن كل الصغائر ونتطلع لبناء وحدة فلسطينية حقيقية مثلما هي متواجدة في المجتمع الرياضي".وأكد حلس أن الحركة الرياضية تشكل النموذج الذي يقتدي فيه في هذه المرحلة الهامة من تاريخ شعبنا الفلسطيني.وتابع حلس: "الجهود لن تتراجع للوراء وسنتقدم للأمام وندرك جيداً حاجات الأندية الكبيرة وأعبائها الضخمة والتي بالتراكم يمكن أن نحقق ما نصبو إليه، والمنحة الرئاسية إسهام بسيط وأنتم بحاجة لمساهمة القطاع الخاص والجهات الرسمية والشعبية من كل أبناء شعبنا للنهوض في الحركة الرياضية وتعزيز الصورة المشرقة التي وصلت إليها بجهود الرياضية وقيادتها برئاسة اللواء الرجوب".ووجه حلس التحية للرئيس أبو مازن على دعمه الكبير للأندية الرياضية، وطالب اسم المنظومة الرياضية بأن تستمر المنحة وتزداد لتلبي حاجات أنديتنا الرياضية للنهوض بها بالشكل الأمثل.كما وحيا حلس اللواء الرجوب على ما يقوم به من جهود جبارة من أجل النهوض بالرياضة والاتحادات الرياضية الفلسطينية.من جانبه قال أبو سليم أن مجالس إدارات الأندية صاحبة الجهد الوفير في استمرارية الحركة الرياضية رغم كل المعيقات وشح الإمكانيات وزيادة الأعباء الخاصة بانتظام البطولات المختلفة.ووجه أبو سليم التحية لإدارات الأندية التي تتحمل المسؤولية الكبيرة وتتحمل الأعباء الثقيلة إلا أن إرادتها وإصرارها لإنجاح المسابقات الرياضية التي ينظمها اتحاد الكرة.وشكر أبو سليم المؤسسات التي لها باع كبير في دعم الحركة الرياضية وتطوير البنية التحتية الرياضية ممثلة في مؤسسة undp، وشركة جوال راعي الاتحادات الرياضية وشركة الوطنية موبايل راعي بطولة الدوري الممتاز.وقدم أبو سليم شكره الكبير باسم الحركة الرياضية للرئيس أبو مازن على دعمه للأندية الرياضية واستعداده الدائم لتقديم كل ما هو مطلوب إيماناً منه بأهمية الرياضة الفلسطينية.وأكد أبو سليم أن الإنجازات التي تحققت والتي كان آخرها بتقدم المنتخب الوطني في تصنيف المنتخبات العالمية والتأهل لنهائيات كأس آسيا يعود الفضل لللواء الرجوب لما وفره من إمكانيات ودعم للمنتخبات الوطنية التي استطاعت أن ترفع اسم فلسطين في كل المحافل العربية والآسيوية والدولية وعمقت البعد الوطني والرياضي للحركة الرياضية الفلسطينية.وفي نهاية الحفل تسلمت الأندية الرياضية الشيكات الخاصة بالمنحة الرئاسية، حيث تحصل أندية الدرجة الممتازة على مبلغ 25 ألف دولار، و15 ألف دولار لأندية الدرجة الأولى، وخمسة آلاف دولار لأندية الدرجة الثانية، وثلاثة آلاف دولار لأندية الدرجة الثالثة.