سقوط قذيفتين سوريتين على إقليم خطاي جنوب شرق تركيا

سقوط قذيفتين سوريتين على إقليم خطاي جنوب شرق تركيا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأناضول التركية، إن قذيفتين سوريتين سقطتا على إقليم خطاي بجنوب شرق تركيا، الثلاثاء، وأن القوات الحدودية التركية ردت بإطلاق النار.

وأوضحت الأناضول، أن القذيفتين جاءتا من منطقة سورية تسيطر عليها قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد، مضيفةً أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو بشرية بعدما أصابت القذيفتان منطقة ريفية بمقاطعة يايلاداغي الحدودية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وصف الأسبوع الماضي الأسد بـ (الإرهابي)، وقال إن من المستحيل لجهود السلام في سوريا أن تستمر إذا ظل في السلطة.

وتطالب تركيا الإطاحة بالأسد من السلطة وتساند قوات معارضة تقاتل لإزاحته، لكنها خففت حدة خطابها منذ أن بدأت العمل مع حليفتي الأسد روسيا وإيران للتوصل إلى حل سياسي.

وتقول تركيا الآن إن شغلها الشاغل في سوريا هو قتال كل من المتطرفين ومقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها حليفة لحزب العمال الكردستاني الذي يشن عمليات مسلحة في جنوب شرق تركيا منذ عشرات السنين.

ارشيفي: تاريخ العلاقات السورية التركية
 

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