الحكومة السعودية تُقر استراتيجية جديدة للدفاع الوطني

الحكومة السعودية تُقر استراتيجية جديدة للدفاع الوطني
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، استراتيجية جديدة للدفاع الوطني في البلاد.

ووفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية، فإن الجلسة التي جرت برئاسة الملك سلمان ومشاركة ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، عقدت بعد ظهر الثلاثاء في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، أن مجلس الوزراء، "استعرض مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية".

وأشار العواد، إلى  أن مجلس الوزراء، و"بعد الاطلاع على المحضر المعدّ في مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (1033) وتاريخ 4 / 3 / 1439هـ، قرر الموافقة على استراتيجية الدفاع الوطني".

ارشيفي: استراتيجية الدفاع الوطني السعودي
 

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