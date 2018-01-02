الشرطة تلقي القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم عملة مزيفة بجنين

الشرطة تلقي القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم عملة مزيفة بجنين
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
القت الشرطة اليوم القبض على ثلاثة اشخاص بحوزتهم عملة مزيفة ومادة يشتبه انها مخدرة في جنين.

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، انه وبعد ورود معلومات للشرطة حول وجود مركبة بداخلها ثلاثة اشخاص يقومون بترويج عملة مزيفة ومتواجدين داخل مدينة جنين، على الفور قامت الشرطة  بايقاف المركبة وبداخلها الاشخاص المذكورين.

وقال البيان، إنه وبتفتيش المركبة والأشخاص أصولا تم ضبط بحوزتهم عملة مزيفة من فئة (100 و 200) شيقل والبالغ قيمتها (2200) شيقل من العملة الجديدة، كما تم ضبط مادة يشتبه انها مخدرة من نوع حشيش بحوزة احد الاشخاص المذكورين، وبناء على ذلك تم القاء القبض على الاشخاص الثلاثة والتحرز على المضبوطات.

واكد البيان، انه سيتم تحويل الاشخاص الثلاث والمضبوطات الي جهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهما اصولاً.

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