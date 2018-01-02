بسبب إيران.. ترامب يهاجم باراك أوباما

فيديو أرشيفي: مظاهرات حاشدة في ايران

رام الله - دنيا الوطنهاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، ما وصفها بـ "حماقة" سلفه السابق باراك أوباما، والتي سمحت للأموال بالتدفق للنظام الإيراني.جاء ذلك، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية)، في تغريدة لترامب على تويتر أشاد فيها بالمتظاهرين الإيرانيين، وذلك بعد ستة أيام على اندلاع الاحتجاجات في المدن الإيرانية.وكتب ترامب في، تغريدة على حسابه في تويتر: "شعب إيران يتحرك أخيرا ضد النظام الإيراني الوحشي والفاسد، الذي يعمل على قمع المتظاهرين الذين خرجوا منذ الخميس الماضي إلى الشوارع في معظم المدن الإيرانية منددين بفساد نظام الولي الفقيه".وأضاف: "كل تلك الأموال التي أعطاهم إياها الرئيس أوباما بحماقة ذهبت إلى الإرهاب وداخل جيوبهم (في إشارة إلى نتائج الاتفاق النووي)، القليل من الطعام لدى الناس؛ الكثير من التضخم؛ وانعدام حقوق الإنسان، والولايات المتحدة تراقب".