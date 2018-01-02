فيديو: مذيعة تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة المصرية 2018

فيديو: مذيعة تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة المصرية 2018
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
فاجئت المذيعة المذيعة المصرية، منال آغا، في أولى حلقات برنامجها لعام 2018، بالإعلان عن خوضها سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبدأت آغا، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، خلال تقديمها برنامج مع منال آغا عبر فضائية الحدث اليوم الاثنين، حديثها على الهواء بإلقاء بيان جاء فيه: "أيها السادة والسيدات شعب مصر العظيم أنا قررت أن أرشح نفسي لرئاسة الجمهورية خلال الأربع سنوات المقبلة، لأن نساء مصر هم القوى المؤثرة بكافة المنعطفات السياسية طوال الفترة الماضية".

وتساءلت آغا: "لم لا يكون لدينا أول رئيسة مصرية لجمهورية مصر العربية"، معتبرةً أن "مصر لديها الكثير من المشاكل والتي أدت لتدهور جميع الخدمات"، حسب قولها.

فيديو: إعلامية مصرية ترشح نفسها للانتخابات الرئاسية
 

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