أبو مرزوق: فتح لم تقدم أي خطوة للمصالحة وفهمت تسهيلاتنا بشكل خاطئ

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن حركته قدمت كل ما في وسعها لإنجاز المصالحة الفلسطينية، معتبراً أن حركة فتح لم تقدم أي خطوة حقيقية في سبيل ذلك.



وأوضح أبو مرزوق، وفق ما أوردت صحيفة (الرسالة) التابعة لحركة حماس، أن حركة فتح تتهرب من المصالحة لعدة أسباب، أبزرها عدم الرغبة في تحمل مسؤوليات قطاع غزة بشكل كامل.



وأضاف: "السلطة الفلسطينية لا تريد تحمل مسؤولياتها بالقطاع في ظل عدم سيطرتها الكاملة على الأمن ووجود سلاح المقاومة، بدريعة أنهم يريدون سلاحاً واحداً وسلطة واحدة"، منوهاً إلى أن فتح "فهمت تسهيلات حماس لتحقيق المصالحة بشكل خاطئ"، وفق تعبيره.