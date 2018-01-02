هنية: مساران للرد على القرارات الأمريكية والإسرائيلية المتتالية

هنية: مساران للرد على القرارات الأمريكية والإسرائيلية المتتالية
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس - اسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية: إن الرد على القرارات الأمريكية والإسرائيلية المتتالية ضد القضية الفلسطينية ومدينة القدس يتطلب التحرك في مسارين سياسيين.

وأوضح هنية، في تصريح صحفي، مساء الثلاثاء، أن المسار الأول هو التأكيد على إنهاء التعويل بل موت عملية التسوية واعتباره موقفاً قطعياً فلسطينياً وإقليمياً.

وأضاف هنية: "أما المسار الثاني فهو إنهاء كافة أشكال ومحاولات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، بل العمل كي يدفع الاحتلال ثمن حماقاته وقراراته، وخاصة عبر إغلاق كافة مساحات الإقليم أمامه، وتحصين البيت الفلسطيني، وتحقيق المصالحة بشكل عاجل".

وتابع: "منذ أن اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره الأهوج بنقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس المحتلة ظن قادة الاحتلال، أن الطريق قد مهدت لتحقيق ما يعتبرونه الحسم التاريخي في المدينة المقدسة".

وأشار هنية إلى أن قادة الاحتلال يعتمدون على فائض القوة الناجم عن قرار ترامب إلى جانب انشغال المنطقة في الحرائق الذاتية المشتعلة في أقطار المنطقة الواقعة تحت استراتيجية نهش الجسد وانشغال كل طرف بهمومه الذاتية.

وأكد هنية، أنه أمام هذه الوقائع على صد استراتيجية الاحتلال باستراتيجية مواجهة شاملة تهدف إلى إسقاط القرارات الأمريكية والإسرائيلية وإعادة الاعتبار أمام القضية الفلسطينية كمشروع تحرر وطني، والارتكاز على الانتفاضة الشعبية داخل الأرض الفلسطينية، يدعمها شعبنا في كافة أماكن تواجده.

وأكد غلى ضرورة تحقيق برنامج فلسطيني عربي إسلامي موحد لإبطال القرارات الإسرائيلية والأمريكية على حد سواء، وإزالة آثارها مع المضي قدماً في التنسيق والاستعانة بمواقف الأطراف الدولية المؤيدة للحق الفلسطيني والمتضررة من سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة بشكل لا يسمح للقاطرة الأمريكية الوصول إلى مبتغاها.

وأوضح هنية، أن محاولات تحقيق هذا الحسم بدأت عبر قرارات الليكود تارة أو عبر الكنيست تارة أخرى، غير أن معركة القدس ومصيرها لا يحسمه الليكود أو الكنيست أو البيت الأبيض، فهي منطقة حسمت هويتها العربية والإسلامية عبر التاريخ والدماء، ولا يمكن لأي واقع طارئ أن يغير من حقيقتها.

وشدد هنية، على أن معركة القدس تحسمها شوارع وجبال وتلال وبيوت القدس، وبقية الأرض الفلسطينية بما تحويه من إرادة ومقاومة وإصرار وحق قادر على أن ينفي كل محاولات التزييف والإجبار والإكراه.

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