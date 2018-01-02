الشرطة تكشف ملابسات سرقة عدة بناء بقيمة 40 ألف شيقل

الشرطة تكشف ملابسات سرقة عدة بناء بقيمة 40 ألف شيقل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة ملابسات سرقت عدة بناء بقيمة 40 ألف شيقل من داخل مشروع قيد العمل، وألقت القبض على شخصين يشتبه بهما بالسرقة.

وقال بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، إنه وبناءاً على شكوى من مواطن وهو مقاول بناء قبل عدة أيام حول قيام مجهولين بالدخول إلى مشروع قيد العمل في منطقة جناتا وقيامهم بسرقة عدة بناء وهي (ألواح خشب وجكات وعدة عمل متنوعة) بقيمة 40 ألف شيقل، على الفور تحركت  الشرطة إلى المكان وتم الكشف على موقع السرقة.

وأضاف البيان، أنه وبعد إجراءات البحث والتحري من قبل شرطة المباحث العامة تم الاشتباه بشخصين من سكان محافظة بيت لحم حيث تم إلقاء القبض عليهما وبسماع اقوالهما اعترفا بقيامهم بعملية السرقة.

وأكد البيان، تحويل الشخصين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

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