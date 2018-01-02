الملف السوري يتصدر مباحثات ماكرون في الصين

رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية الصينية، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم الأسبوع المقبل بزيارته الرسمية الأولى إلى الصين.



ووفق ما نقلت وكالة (شينخوا) الصينية الرسمية، عن المتحدث باسم الوزارة ليو كانغ، أن الدعوة لزيارة بكين وجهها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى نظيره الفرنسي، وأن الأخير وافق على تلبيتها خلال الفترة الممتدة بين 8 و10 كانون ثاني/ يناير الجاري.



وسيبحث ماكرون خلال زيارته للصين ملفات عديدة من بينها تسوية النزاع في سوريا، والأزمة الكورية الشمالية والعلاقات الثنائية، سواء السياسية أو الاقتصادية.