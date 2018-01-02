سلطة الطاقة: إجراءات فنية لتحسين الكهرباء في قطاع غزة

سلطة الطاقة: إجراءات فنية لتحسين الكهرباء في قطاع غزة
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أكد القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ظافر ملحم، أن سلطة الطاقة، تقوم بإجراءاتها المتعلقة بتحسين وضع الكهرباء في قطاع غزة، لافتاً إلى أن السلطة بصدد الانتهاء من الإجراءات الفنية، لعودة الكهرباء المقطوعة عن القطاع.

وقال ملحم، في تصريح مقتضب لـ "دنيا الوطن"، إن سلطة الطاقة بصدد الانتهاء من الإجراءات الفنية المتعلقة بتحسين جدول الكهرباء في قطاع غزة.

وفي ذات السياق، رفض القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة، التعليق على ما يجري تداوله حول عودة الـ 50 ميجاوات من الخطوط الإسرائيلية، والتي جرى تقليصها ضمن الإجراءات الحكومية لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

يذكر، أن قطاع غزة، يعاني منذ سنوات من أزمة في التيار الكهربائي، حيث تصل ساعات وصل الكهرباء في مختلف محافظات قطاع غزة إلى أربع ساعات يومياً.

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