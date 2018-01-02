أول تعليق رسمي من سوريا حول احتجاجات إيران

رام الله - دنيا الوطن

رفضت الخارجية السورية، ما يحدث في إيران من احتجاجات منذ أيام، معبرة عن ادانتها لكل ما يجري في طهران.



ونقلت (روسيا اليوم)، عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية قوله: "تعرب سوريا عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق للمواقف الصادرة عن الإدارة الأمريكية و(الكيان الصهيوني)، وأدواتهما بخصوص الأوضاع الراهنة في إيران، والتي تؤكد الدور التدميري لهذه الدول في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".



وقال المصدر: "تؤكد سوريا على أهمية احترام سيادة إيران، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما أن سوريا لها وطيد الثقة بأن إيران قيادة وحكومة وشعبا ستتمكن من إفشال هذه المؤامرة".