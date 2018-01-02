"بلال بدر" يغادر عين الحلوة إلى إدلب سرًا

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة (روسيا اليوم)، إن المطلوب بلال بدر خرج من مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ضمن مجموعة من المطلوبين، ليلتحقوا بـ"هيئة فتح الشام".



وأكدت الوكالة، أن البيان الذي أصدره بدر، لم يوضح، متى وكيف سافر إلى سوريا، في حين ذكرت مصادر في عين الحلوة أن بدرا انتقل سرّا إلى محافظة إدلب المتاخمة لتركيا في شمال غرب سوريا، حيث التحق هناك بـ"هيئة تحرير الشام"، التي تقود تحالفا من المسلحين التابعين لتنظيم القاعدة.



وكان مقاتلو بدر قد اشتبكوا مرارا وتكرارا مع حركة فتح وغيرها من الفصائل في عين الحلوة، مما أدى إلى مقتل أكثر من عشرة أشخاص في عام 2017.