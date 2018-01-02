25 ألف نازح يمني خلال ديسمبر 2017

وذكر عضو المجلس المحلي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في مديرية دار سعد، مرشد العقربي، أن عدد النازحين وصل لأكثر من 400 ويعانون نقصًا في المواد الغذائية إضافةً إلى نقص في الإيواء.





وناشد الجهات المسؤولة والمنظمات الإنسانية القيام بدورها تجاه هذه الشريحة الأهم والتي بات من الواجب نصرتهم والوقوف إلى جانبهم، مؤكدًا استعداده للمساعدة فيما يلبي احتياجاتهم وتأمين لهم واقع معيشي ملائم.





وتناشد الأسر النازحة المنظمات الدولية والإنسانية لفت النظر إلى معاناتهم وأوضاعهم.

فيديو.. منظمة الهجرة الدولية: 25 ألف نازح من صنعاء



رام الله - دنيا الوطنقالت منظمة الهجرة الدولية أن 25 ألف نازح يمني فروا من المحافظات الشمالية والساحل الغربي لليمن خلال شهر كانون أول/ ديسمير الماضي وحده.